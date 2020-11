Sanità: sindacati, protesta sotto Regione Lazio per diritti lavoratori pubblici e privati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sandro Bernardini segretario generale Uil Fp Roma e Lazio ha aggiunto che “i lavoratori chiedono sicurezza, rinnovo dei contratti e nuove assunzioni. La situazione ormai è gravissima, più di 2.000 contagiati. I lavoratori sono allo stremo e la Regione si deve far carico di queste istanze e dire ai direttori generali che ci deve essere l’applicazione dei protocolli in maniera omogenea e uguale per tutti”, ha concluso. Giancarlo Cenciarelli, segretario generale Fp Cgil Roma e Lazio ha spiegato che “siamo sotto la Regione per dare solidarietà a tutti i lavoratori del sistema sanitario. Nella sanità privata viviamo l’assurdità di un contratto che è stato rinnovato ma non viene applicato. Chiediamo alla regione maggiori controlli sulle strutture private. Chiediamo più assunzioni e sicurezza per i lavoratori. Non è possibile che i lavoratori siano così esposti al contagio”, ha concluso. (segue) (Rer)