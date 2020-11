Sanità: sindacati, protesta sotto Regione Lazio per diritti lavoratori pubblici e privati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La situazione è drammatica nonostante si voglia far capire che è tutto sotto controllo. Tutto funziona solo grazie alla buona volontà di noi infermieri e di tutto il personale sanitario che si sta prodigando in questa emergenza”, ha dichiarato un’infermiera dell’ospedale Grassi di Ostia. “Siamo diventati tanto famosi per essere stati poi dimenticati. Oggi siamo in sofferenza e abbiamo bisogno di assunzioni, di lavorare in sicurezza per noi, per i pazienti che assistiamo e per le nostre famiglie. Abbiamo bisogno anche di salari, e oggi siamo qui per far sentire la nostra voce”. “La sanità nella regione Lazio rischia il collasso nei prossimi giorni per scelte politiche ed economiche che sono state fatte in passato. Non c’è stata in questi ultimi mesi una strategia che potesse essere messa repentinamente in atto sia per la salvaguardia dei pazienti che del diritto alla salute”, ha aggiunto un infermiere della Casa di cura Villa Betania Giomi. (Rer)