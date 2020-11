Sicurezza: Simonini (Anas), orgoglioso per nuove barriere spartitraffico e salva motociclista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono orgoglioso del progetto sviluppato dagli ingegneri Anas sulle nuove barriere spartitraffico in calcestruzzo e le barriere salva motociclista, fondamentali per il miglioramento della messa in sicurezza della rete stradale. Lo ha detto Massimo Simonini, amministratore delegato Anas, durante il webinar organizzato insieme a Piarc Italia, "Sicurezza stradale: zero vittime. Un obiettivo da raggiungere con informazione e comunicazione". "Lavoriamo anche per migliorare l'illuminazione nelle gallerie e ripavimentare le strade - ha poi aggiunto -. Puntiamo anche sulla smart road dando alla struttura un sviluppo propedeutico per la guida autonoma". L'ad di Anas ha però sottolineato come questo non basti, poiché "il 93 per cento degli incidenti riguarda il comportamento del guidatore". Per questo l'ente della rete stradale e autostradale italiana, oltre a farsi promotrice di varie campagne di informazione, ha sviluppato un'applicazione per gli automobilisti e i pedoni chiamata "Valentina". "Si tratta di un'app in memoria di Valentina Cucchi, giovane torinese che ha perso la vita in un incidente. L'app Valentina cercherà di neutralizzare durante la guida tutte le distrazioni dallo smartphone", ha concluso Simonini.(Rin)