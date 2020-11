© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso via Twitter le sue congratulazioni alla neo presidente della Moldova, Maia Sandu. "La tua vittoria è un chiaro appello per contrastare la corruzione e ripristinare il rispetto dello stato di diritto, la strada per un futuro prospero. L'Ue è pronta a sostenere la Moldova", ha scritto. (Beb)