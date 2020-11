Imprese: Snam, online primo portale mobilità a gas e biometano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online il sito iovadoametano.it, il nuovo portale di riferimento sul settore della mobilità sostenibile a gas naturale e a biometano in Italia con il tutorial e tutte le informazioni per consentire agli automobilisti di effettuare il rifornimento in modalità self-service: realizzato da Snam con l’approvazione dei ministeri dell’Interno, dei Trasporti e delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico, in collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il portale contiene anche le notizie utili sul mondo della mobilità a gas naturale compresso e biometano, e si rivolge sia agli automobilisti sia agli addetti ai lavori, a partire da proprietari e gestori delle stazioni di rifornimento. Stando al relativo comunicato stampa, la nascita della piattaforma rappresenta una tappa fondamentale del processo di implementazione del self-service a gas naturale in Italia, fornendo agli utenti tutte le indicazioni necessarie per fare rifornimento autonomamente e in piena sicurezza e uniformando il contesto nazionale a quello europeo. Il portale, prosegue la nota, consente di registrarsi e ottenere le informazioni utili sulla modalità self-service e di fruire di un video tutorial per il rifornimento in sicurezza: dopo aver effettuato questa operazione, sarà possibile fare rifornimento in autonomia in tutti i distributori autorizzati sul territorio nazionale, che nel frattempo stanno iniziando ad attrezzarsi per consentire il self-service. Il sito verrà ulteriormente sviluppato nei prossimi mesi per ospitare, oltre al tutorial, sempre più informazioni e servizi legati alla mobilità sostenibile a gas naturale e biometano, proponendosi come punto di aggregazione per l’intero settore. (Com)