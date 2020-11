Spagna: ministro Interno, trasferimenti prigionieri Eta non legati ad accordi con Bildu su bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande Marlaska, ha negato "categoricamente" che i riavvicinamento alle carceri basche dei detenuti dell'organizzazione terroristica Eta avvenuto negli ultimi mesi sia legato al patto del governo con il partito indipendentista Bildu in merito al prossimo bilancio generale dello Stato. In un'intervista ad "Antena 3", il ministro ha spiegato ciò risponde solo all'applicazione della legge penitenziaria nel "rispetto dello Stato di diritto", aggiungendo che questi trasferimenti avvengono "analizzando le circostanze di ogni detenuto" e questo significa che ogni detenuto "può cambiare carcere se le commissioni di trattamento carcerario lo decidono in base a determinati requisiti, uno dei quali è quello di rinunciare espressamente alla violenza". Negli ultimi cinque mesi, il ministero dell'Interno ha autorizzato il trasferimento di 64 persone, su 103 trasferimenti totali, nei Paesi Baschi o nelle regioni vicine nei due anni e mezzo del governo di Pedro Sanchez. (Spm)