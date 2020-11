Sardegna: 3 milioni e 800 mila euro agli studenti universitari per l'affitto di casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna, nella penisola o all'estero potranno contare su fondi per 3 milioni e 800 mila euro come contributo per l'affitto della casa per l'anno accademico 2020. Si tratta di denari stanziati dalla Regione Sardegna da ripartire tra il competente Servizio dell'Assessorato della Pubblica Istruzione e gli Ersu di Cagliari e di Sassari. I contributi possono essere erogati nella misura massima di 2500 euro annui per studente. Potranno presentare la domanda tutti gli studenti che soddisfino i seguenti requisiti: siano studenti fuori sede, residenti in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Studenti il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare), con specifico riferimento alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, non sia superiore a 35 mila euro. Studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso. Studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea e di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico con votazione del titolo di studio di Diploma di Scuola secondaria di secondo grado non inferiore a 70/100. Studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea Magistrale con titolo di Diploma di laurea non inferiore a 90/110 e studenti iscritti ad anni successivi al primo in possesso dei Crediti Formativi Universitari minimi richiesti. (segue) (Rsc)