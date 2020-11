Sardegna: oltre un milione di euro dalla Regione per l'assunzione di otto ricercatori universitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione investe nella ricerca universitaria e stanzia un milione e 100mila euro per l'assunzione di otto ricercatori da inserire nelle Università di Cagliari e Sassari. Cinque di loro andranno a potenziare i settori dell'Informatica e dell'Ingegneria Informatica da inserire nell'Ateneo Cagliaritano, e di tre analoghe figure specializzate in differenti ambiti sono previste per il polo sassarese. Il reclutamento dei ricercatori prevede un impegno iniziale per il triennio di 1.100.000 euro, ma l'amministrazione regionale si riserva di incrementare il numero di posizioni sulla base di ulteriori disponibilità finanziarie. "La continuità delle attività di ricerca – ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas - è un volano per la ripartenza del territorio che questa amministrazione non può e non vuole fermare, certa della capacità di resilienza del popolo sardo". (segue) (Rsc)