Israele-Bahrein: ministro Esteri Manama mercoledì a Gerusalemme

- Il ministro degli Esteri del Bahrein, Abdullatif bin Rashid al Zayani, si recherà mercoledì, 18 novembre, in Israele. Lo riferisce il sito informativo “Walla”. Si tratta della prima visita ufficiale di un ministro del piccolo “Stato-isola” in Israele in seguito alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche, firmata a Washington lo scorso 15 settembre. Il capo della diplomazia di Manama sarà accompagnato dal ministro dell’Industria, del Commercio e del Turismo, Zayed bin Rashid al Zayani. I due ministri del Bahrein incontreranno il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il ministro degli Esteri, Gabi Ashkenazi. La visita giunge nella stessa giornata dell’arrivo in Israele del segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo. Nel corso degli incontri, secondo quanto riportato da “Walla”, sarà firmato un accordo nel settore dell’aviazione per stabilire voli diretti tra Tel Aviv e Manama. Inoltre, le parti dovrebbero discutere dell’apertura delle rispettive ambasciate e dello scambio degli ambasciatori. (Res)