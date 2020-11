Moldova-Romania: Iohannis si congratula con presidente eletta Sandu e annuncia visita a Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Romania Klaus Iohannis ha avuto questa mattina una conversazione telefonica con la presidente eletta Moldova, Maia Sandu, durante la quale è stato concordato di espandere e approfondire il partenariato strategico per l'integrazione europea di Chisinau. Un primo passo in tal senso sarà la visita ufficiale che capo dello Stato romeno effettuerà in Moldova nel prossimo periodo. E' quanto riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. "Il presidente della Romania Klaus Iohannis ha inviato questa mattina alla presidente eletta della Moldova Maia Sandu, durante una conversazione telefonica, le congratulazioni da parte della Romania per la schiacciante vittoria ottenuta nel secondo turno delle elezioni presidenziali del 15 novembre 2020. Klaus Iohannis e Maia Sandu hanno convenuto nella discussione che l'obiettivo principale delle relazioni bilaterali è quello di espandere e approfondire il Partenariato strategico tra i due Stati per l'integrazione europea della Moldova, a beneficio diretto di tutti i cittadini moldavi. A tal fine, un primo passo sarà la visita ufficiale che il presidente della Romania, Klaus Iohannis, effettuerà in Moldova nel prossimo periodo, su invito di Maia Sandu, dopo l'assunzione del mandato presidenziale", sottolinea l'amministrazione presidenziale romena. (segue) (Moc)