Moldova-Romania: Iohannis si congratula con presidente eletta Sandu e annuncia visita a Chisinau (2)

- Il presidente Iohannis ha affermato che il risultato ottenuto da Sandu alle elezioni presidenziali di ieri rappresenta "una vittoria per la democrazia", "segnando un passo decisivo verso l'irreversibile percorso europeo della Moldova, che la Romania ha costantemente sostenuto e continuerà a sostenere, senza riserve". "I cittadini della Moldova si sono espressi chiaramente, attraverso il loro voto, a favore del consolidamento dello Stato di diritto, accelerando la lotta alla corruzione e la costruzione di istituzioni democratiche solide, efficienti, veramente europee che lavorano a loro diretto vantaggio. Gli sforzi in queste direzioni, soprattutto attraverso l'attuazione delle riforme contenute nell'Accordo di Associazione concluso con l'Unione europea, rimangono l'unica garanzia di prosperità per i cittadini della Moldova", viene evidenziato nel comunicato. (segue) (Moc)