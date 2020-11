Moldova-Romania: Iohannis si congratula con presidente eletta Sandu e annuncia visita a Chisinau (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato romeno ha anche espresso la fiducia che la Moldova troverà un modo per generare una formula politica di governo che sostenga "chiaramente" e "fermamente" il programma di riforma del presidente eletto e il suo approccio europeista. "La strada per l'Europa è quella del progresso, con riforme coraggiose, soprattutto nel campo della costruzione della giustizia e della democrazia. La Romania continuerà a sostenere la Moldova in questi sforzi. Sulla base del partenariato strategico bilaterale per l'integrazione europea della Moldova, il fondamento del rapporto basata sulla comunità di lingua, cultura e storia, la Romania è pienamente pronta a riprendere quanto prima il dialogo politico e tecnico con la Moldova per la continuazione e l'approfondimento di progetti comuni", cita il comunicato. (Moc)