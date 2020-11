Roma: tenta di rubare un'auto in sosta collegando i cavi, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aggirava intorno alle auto in sosta tra via Savona e via La Spezia, ed è riuscito ad aprirne una. I passanti hanno segnalato al 112 la presenza del ladro e sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del distretto San Giovanni e del commissariato Appio Nuovo, che hanno individuato l'uomo, un tedesco di 48 anni, all'interno dell'abitacolo mentre cercava di collegare i fili dell'auto per metterla in moto. Gli agenti hanno bloccato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato ed è attualmente rinchiuso nelle camere di sicurezza della questura in attesa del rito per direttissima. (Rer)