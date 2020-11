Sardegna: troppi arrivi da zone rosse e arancione, apprensione nel Sulcis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' allarme nel Sulcis per l'arrivo di un centinaio di persone (ma il numero di presenze aumenta di giorno in giorno) provenienti dalle "zone rosse" e "arancioni" della penisola italiana, in particolare dal Settentrione, in fuga dalle restrizioni anti Covid previste nei loro territori di residenza. Uno spostamento consentito per ragioni di salute, lavoro o se si ha la prima residenza nel luogo dove ci si sta trasferendo. Gli arrivi? Insieme a studenti fuori sede o lavoratori ci sono anche tante persone della penisola che in zona hanno la prima casa. Non si tratta dell'autentico "esodo" registrato nel mese di marzo, ma la situazione preoccupa, e non poco, i sindaci. A Calasetta, il sindaco Claudia Mura ha chiesto l'intervento del Prefetto dopo l'arrivo di una ventina di persone provenienti da tutta Italia fra i quali studenti e lavoratori ma anche di chi ha la prima casa in paese. Tanti quelli che si sono messi in isolamento ma non tutti: c'è chi chiede di fare il tampone, chi di essere negativo. Il sindaco valuta un'ordinanza dopo aver sentito la prefettura. Situazione simile anche a Sant'Antioco e Carloforte, paese, quest'ultimo, dove sono arrivate oltre venti persone, cifre comunque ben lontane dai numeri di marzo quando sull'Isola di san Pietro arrivarono tremila persone. (Rsc)