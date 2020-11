Milano: tenta di rubare in locali cantine palazzo, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 27enne italiano con precedenti è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver tentato di rubare in una decina di catene in uno stabile di via Visconti, quartiere San Leonardo. Intorno alle 23 gli agenti sono intervenuti, dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni rumori sospetti provenienti dai locali nel seminterrato, e hanno sorpreso e bloccato il giovane intento a cercare ad aprire una porta con alcuni arnesi atti allo scasso. Dagli accertamenti è risultato che poco prima aveva scassinato altre 10 cantine. (Rem)