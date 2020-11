Polonia: ministro Giustizia, meccanismo Ue su stato di diritto sarebbe schiavitù politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia non difende soltanto i propri interessi, ma anche la dignità di tutti i Paesi dell'Unione europea. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, ripreso dall'emittente "Polsat News". Ziobro è intervenuto a proposito della proposta di legame tra l'esborso dei fondi europei e il principio dello stato di diritto e ha reso noto di aver inviato al premier, Mateusz Morawiecki, una lettera a tal proposito. La questione "è insolitamente importante, fondamentale per il futuro della Polonia e dell'Europa", ha detto. Si tratta di decidere se la Polonia e gli altri Paesi Ue resteranno "soggetti sovrani" o se saranno sottoposti "a schiavitù politica". Quando le istituzioni europee parlano di stato di diritto, questa sembra "una bella parola", ma cela "una radicale limitazione della sovranità". Varsavia "non può accettare il meccanismo" che lega fondi e stato di diritto nella sua forma attuale, perché conduce "a un primato politico e arbitrario di criteri che vanno oltre un giudizio di merito". E' dunque giunto il momento per la Polonia di esercitare "un potere reale" che risulta dai trattati, ovvero il potere di veto. Se non lo facesse, sarebbe da parte sua un errore storicamente "imperdonabile". Ziobro afferma che è necessario scongiurare una "colonizzazione" dei Paesi membri dell'Ue da un punto di vista culturale, economico e politico, con la democrazia resa semplicemente un fenomeno di facciata. (segue) (Vap)