Polonia: ministro Giustizia, meccanismo Ue su stato di diritto sarebbe schiavitù politica (2)

- Giovedì scorso il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha scritto in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, di ritenere che "non si può nella forma attuale approvare l'accordo in materia di bilancio Ue per il 2021-2027 e di fondo per la ripresa". L'oggetto del contendere tra Varsavia e Bruxelles è il legame previsto tra l'esborso delle risorse europee e il rispetto dello stato di diritto. La presidenza tedesca dell'Ue ha accolto la formula per la quale decisioni possono essere preso "non solo dopo l'accertamento di una violazione delle regole dello stato di diritto che può avere un impatto diretto sulla corretta gestione del bilancio Ue", ma anche in caso in cui "esista il rischio" di una simile violazione. Il timore della Polonia è che quest'ultima circostanza consegni alla Commissione Ue la possibilità di punire arbitrariamente il Paese. Secondo la proposta di meccanismo sullo stato di diritto in relazione al bilancio Ue elaborata dai negoziatori del Parlamento europeo e dalla presidenza tedesca dell'Ue, la Commissione può chiedere la sospensione dei fondi europei in caso di mancato rispetto dello stato di diritto e la decisione deve essere presa dal Consiglio Ue a maggioranza qualificata. (Vap)