Cina: produzione industriale in aumento del 6,9 per cento a ottobre

- La produzione industriale della Cina è aumentata del 6,9 per cento su base annua nel mese di ottobre. Lo certificano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). La produzione industriale è aumentata dello 0,78 per cento su base mensile. Nei primi 10 mesi del 2020i, la produzione industriale è aumentata dell'1,8 per cento rispetto all'anno precedente, mentre l'aumento è stato dell'1,2 per cento nei primi tre trimestri, secondo i dati Nbs. Il mese scorso, il settore manifatturiero del paese è cresciuto del 7,5 per cento su base annua, continuando la sua traiettoria positiva. La produzione e la fornitura di elettricità, energia termica, gas e acqua è aumentata del quattro per cento mentre il settore minerario ha registrato un aumento del 3,5 per cento. Tra i valori migliore figura la produzione di attrezzature, che ha registrato un aumento del 10,8 per cento su base annua in ottobre, superando la crescita complessiva della produzione industriale. In particolare, il mese scorso la produzione di veicoli a nuova energia (Nev) è aumentata del 94,1 per cento anno su anno, mentre i circuiti integrati hanno guadagnato il 20,4 per cento. (segue) (Cip)