Cina: produzione industriale in aumento del 6,9 per cento a ottobre (2)

- In una nota, l'ufficio ha spiegato che supportata dalle politiche governative, l'economia cinese ha goduto di una ripresa sostenuta e stabile e la produzione ha accelerato il ritmo tra la domanda in rimbalzo e le aspettative ottimistiche del mercato. In una ripartizione la produzione del settore privato è aumentata dell'8,2 per cento anno su anno in ottobre. La produzione delle imprese statali è aumentata del 5,4 per cento, quella delle società per azioni è aumentata del 6,9 per cento e quella delle imprese finanziate all'estero ha guadagnato il 7 per cento. Tuttavia, la diffusione globale del virus potrebbe ostacolare il commercio internazionale e la ripresa interna deve ancora affrontare pressioni, ha aggiunto l'Nbs. La produzione industriale viene utilizzata per misurare l'attività di grandi imprese designate con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa tre milioni di dollari). (Cip)