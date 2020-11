Georgia: appiccato incendio all'ufficio del candidato Movimento nazionale Nika Melia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di ignoti ha dato fuoco all'ufficio del candidato del Movimento nazionale, Nika Melia, situato nel quartiere Gldani di Tbilisi. Come ha riferito all’agenzia di stampa “InterPressNews” Tamar Zerekidze, un membro del quartier generale elettorale di Nika Melia, sono state lanciate pietre contro il quartier generale e le finestre di vetro sono state sfondate. Successivamente è stata lanciata una molotov che ha provocato un incendio. "In una delle sedi, che si trova a Gldani, al mattino sono state lanciate due grosse pietre che hanno rotto le vetrate. Hanno anche lanciato bottiglie piene di benzina, che hanno appiccato il fuoco. L'edificio è stato bruciato. Secondo le informazioni in nostro possesso, è stata avviata un'indagine sull'incidente", ha detto Zerekidze. (Rum)