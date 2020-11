Cina: vendite al dettaglio in aumento del 4,3 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina sono aumentate del 4,3 per cento su base annua a 3.860 miliardi di yuan (circa 584,5 miliardi di dollari) nel mese di ottobre. Lo attestano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). La crescita si è ripresa dal guadagno da un aumento del 3,3 per cento a settembre dopo che il principale indicatore dei consumi ha registrato la sua prima crescita positiva quest'anno ad agosto, con un aumento dello 0,5 per cento su base annua. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 3,6 per cento su base annua il mese scorso. Nei primi dieci mesi, le vendite al dettaglio sono diminuite del 5,9 per cento su base annua, con un calo di 1,3 punti percentuali rispetto al calo dei primi tre trimestri. Il consumo in linea è rimasto un punto positivo, con le vendite al dettaglio in linea che sono aumentate del 10,9 per cento anno su anno nel periodo gennaio-ottobre.(Cip)