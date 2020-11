Difesa: l'Algeria lancia il suo primo missile balistico ottenuto dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta sono state trasmesse immagini del missile balistico "Iskander" dell'esercito algerino ottenuto dalla Russia, in un lancio di prova. La televisione algerina ha trasmesso al riguardo un reportage prodotto dalla direzione per l'Informazione, comunicazione e orientamento del Comando dello stato maggiore dell'Esercito. Sono state anche trasmesse le dichiarazioni del generale Saeed Chengriha, capo di stato maggiore dell'esercito, che ha detto ai membri dell'establishment militare: "Contiamo su tutti per difendere la patria dal terrorismo, dai trafficanti e dal classico nemico è una missione onorevole per ciascuno di noi". (Ala)