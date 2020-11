Cina: investimenti diretti esteri in aumento del 18,3 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri (Ide) nella Cina continentale sono aumentati del 18,3 per cento anno su anno a 81,87 miliardi di yuan (circa 12,4 miliardi di dollari) a ottobre. Lo ha reso noto oggi il ministero del Commercio cinese. Il dato ha segnato il settimo mese consecutivo per il paese a vedere una crescita positiva degli Ide. Nei primi dieci mesi, la crescita degli Ide è stata del 6,4 per cento anno su anno, accelerando dal guadagno del 5,2 per cento registrato nei primi tre trimestri. Gli investimenti esteri nel settore dei servizi sono stati pari a 625,8 miliardi di yuan (94,7 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-ottobre, con un aumento del 16,2 per cento su base annua, mentre quelli nel settore dei servizi ad alta tecnologia sono aumentati del 27,8 per cento. (Cip)