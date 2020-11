Imprese: Leonardo, da 11 anni nei Dow Jones Sustainability Indices

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo si posiziona al primo posto del settore Aerospace & Defence nei Dow Jones Sustainability Indices (Djsi), confermando la propria leadership per il secondo anno consecutivo. Un risultato che testimonia come la sostenibilità sia parte integrante e guida della strategia di Leonardo, della governance e della sua visione al 2030. Lo riferisce un comunicato stampa dell'azienda. “Essere riconosciuti leader del settore all’interno dei Djsi - commenta l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo – è per noi una ulteriore conferma che il percorso intrapreso è quello giusto. Ci impegniamo per contribuire ad un progresso sostenibile in un mondo più sicuro. Una ambizione che è alla base di Be Tomorrow-Leonardo 2030, il piano strategico di lungo termine che punta sull’innovazione tecnologica e sulla valorizzazione delle competenze per sviluppare nuove opportunità di business e accelerare nella direzione dei Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite. Mai come in questo momento la sostenibilità economica, sociale e ambientale è al centro del dibattito internazionale e sempre più condivisa è la convinzione che la sostenibilità crei valore e attivi risorse”. (segue) (Com)