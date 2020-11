Imprese: Leonardo, da 11 anni nei Dow Jones Sustainability Indices (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo orgogliosi del riconoscimento ottenuto - sottolinea il Presidente di Leonardo, Luciano Carta - che si aggiunge alla recente nomina di Leonardo a Global Compact Lead delle Nazioni Unite, confermando il nostro ruolo di primo piano e il nostro impegno a livello globale in materia di sostenibilità. Un riconoscimento frutto di una governance sempre più orientata al successo sostenibile e alla creazione di valore a lungo termine”. Un impegno nel Global Compact che Leonardo ha rafforzato anche entrando a far parte della Cfo Taskforce per la finanza sostenibile, istituita a fine 2019. Grazie all'impegno della Taskforce e alla firma dei Cfo Principles for Integrated Sdg Investments and Finance, Leonardo contribuirà alla creazione di un modello finanziario sostenibile per la prosperità di aziende e comunità. (segue) (Com)