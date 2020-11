Imprese: Leonardo, da 11 anni nei Dow Jones Sustainability Indices (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi alcuni dei dati, relativi all’esercizio 2019, che testimoniano l’impegno di Leonardo. Per la prosperità e l’innovazione: 1,5 miliardi di euro spesi per la Ricerca e Sviluppo; 9.000 persone impegnate in attività di Ricerca e Sviluppo; oltre 8.000 fornitori, di cui la maggior parte piccole e medie imprese ad alta specializzazione, e 81 per cento degli acquisti nei quattro mercati domestici 90 Università e centri di ricerca con cui sono in corso collaborazioni e partnership. Per la sicurezza: protezione da attacchi informatici di 75 siti Nato in 29 paesi; circa 300 aeroporti utilizzano i sistemi di Leonardo per il controllo del traffico aereo; oltre 1.100 elicotteri utilizzati in missioni di ricerca e soccorso, anti-incendio e ordine pubblico; circa 70.000 utenti protetti con servizi di cyber security. Per le persone e le competenze: circa 2.500 iniziative di stage, apprendistato e formazione attivate dal 2017; oltre 5.000 assunti con meno di 30 anni nel periodo 2017-2019; 20 ore di formazione all’anno per dipendente svolte in media nel periodo 2018-2019 Per il Pianeta: oltre 1 milione di immagini catturate dalla costellazione Cosmo-SkyMed dal 2008 per l’osservazione della Terra; 10-15 per cento di carburante risparmiato e 20 per cento di emissioni in meno grazie all’utilizzo della fibra di carbonio per le strutture aeronautiche; 47.000 tonnellate di CO2 evitate nel 2019 con i sistemi virtuali per l’addestramento dei piloti di elicotteri e aerei. (Com)