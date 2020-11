Moldova: Donald Tusk si congratula con Sandu per vittoria alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro polacco e attuale presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Donald Tusk, si è congratulato con Maia Sandu per la vittoria ottenuta alle elezioni presidenziali moldave. Lo ha fatto in un messaggio via Twitter. "Desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni a Maia Sandu per la sua spettacolare vittoria di ieri", ha detto Tusk. "Sono sicuro che con lei come presidente la Moldova intraprenderà il giusto percorso per il suo futuro e i moldavi ne trarranno giovamento", ha aggiunto il politico polacco. "Grazie Maia per la tua forza, resilienza e dedizione", si conclude il tweet. (Vap)