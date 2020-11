Asia: premier cinese Li, firma Rcep è vittoria del multilateralismo e del libero scambio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha fatto sapere tuttavia che premerà con il suo governo "per una zona economica di libero scambio ancora più larga, con l'India all'interno dell'accordo e il sostegno di altri Paesi". Con l'esclusione dell'India, il Rcep copre un'area nella quale risiedono oltre 2 miliardi di persone. A differenza del Tpp e dell'Unione europea, non stabilisce standard unificati sul lavoro e l'ambiente, né impegna i Paesi firmatari ad aprire all'estero settori chiave dell'economia. Tuttavia, l'accordo prevede regole che faciliteranno gli investimenti e gli affari all'interno della regione. La firma è anche considerata un successo diplomatico per la Cina, che rappresenta il più grande mercato dell'area e che rivendica il ruolo di "promotore della globalizzazione e della cooperazione multilaterale" a livello globale. (Cip)