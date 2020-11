Scuola: Vaia (Spallanzani), in classe c’è controllo, per studenti è meglio andare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per gli studenti è molto meglio andare a scuola. Oggi stanno chiusi in casa per studiare. Quando la sera escono, non c’è nessuno che vigili sull’applicazione delle regole. Così dopo le 22 prendono le birre e vanno a bere senza mascherine e distanziamento. Almeno a scuola erano controllati”. Lo ha detto il direttore sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in una intervista al Corriere della Sera.(Rer)