Taiwan: ministero Economia, Taipei continuerà a lavorare per adesione al Tpp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan continuerà i suoi sforzi per aderire all'accordo Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership (Tpp-11), l'accordo regionale di libero scambio che coinvolge Giappone e altri 10 Paesi della regione dell'Asia del Pacifico, per attutire l'impatto della sua esclusione dal vasto blocco commerciale regionale che è stato formato ieri, 15 novembre, tramite la firma dell'accordo Rcep. Lo ha reso noto il ministro degli Affari economici di Taiwan Wang Mei -hua. In un vertice regionale ad Hanoi, 15 economie dell'Asia-Pacifico hanno firmato il Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), un accordo commerciale sostenuto dalla Cina che esclude gli Stati Uniti e Taiwan e cerca di eliminare i dazi sul 91 per cento delle merci. "Con la firma del Rcep, il più grande accordo di libero scambio al mondo, si prevede che le industrie petrolchimiche e tessili a monte subiranno un duro colpo a causa delle barriere tariffarie", ha spiegato Wang. Il ministro ha aggiunto che Taipei continuerà i suoi sforzi per aderire all'accordo globale e progressivo per la partnership trans-pacifica (Cptpp), un accordo commerciale guidato dal Giappone che comprende 11 firmatari: Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia , Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. "Un'altra strategia per contrastare gli effetti del Rcep è aiutare le industrie nazionali a migliorare la loro competitività internazionale e trasformare Taiwan in un hub di produzione high-tech in Asia e un centro di produzione di semiconduttori avanzato", ha detto Wang. (segue) (Cip)