Taiwan: ministero Economia, Taipei continuerà a lavorare per adesione al Tpp (2)

- Commentando la firma del Rcep, il ministro senza portafoglio John Deng ha osservato che il 70 per cento delle esportazioni di Taiwan verso i paesi membri dell'Rcep sono prodotti di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, che sono esenti da tariffe in base all'accordo sulla tecnologia dell'informazione (Ita) dell'Organizzazione mondiale del commercio. "Mentre il 30 per cento dei prodotti delle industrie della vecchia economia di Taiwan, inclusi i settori petrolchimico e dei macchinari, potrebbero essere interessati, l'Rcep non avrà un grande impatto sulle industrie taiwanesi in generale", ha aggiunto. Nel frattempo, ieri il Consiglio nazionale per lo sviluppo (Ndc) ha affermato in una dichiarazione che molti dei paesi Rcep avevano già un vantaggio commerciale e le industrie di Taiwan si sono adattate. Le economie dell' Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean), ad esempio, hanno accordi di libero scambio bilaterali con Cina, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda e Australia, nell'ambito dell'accordo di libero scambio, mentre Cina e Corea del Sud hanno un accordo di libero scambio dal 2015, ha affermato l'Ndc . (Cip)