Regno Unito: governo vuole prendere di mira elusione fiscale di grandi compagnie

- Il governo britannico ha lanciato una vera e propria campagna di indagini su multinazionali sospettate di ridurre volontariamente la propria quota di imposte pagate nel Regno Unito spostando i profitti imponibili in altri Paesi. Le autorità di Londra hanno messo in guardia tali compagnie della possibilità di pesanti sanzioni qualora vengano accertate responsabilità penali. L'agenzia delle entrate britannica ha preso contatti con migliaia di imprese sin da settembre, scrive il "Financial Times", per chiedere una revisione delle loro strategie atte a ridurre al minimo la propria imponibilità fiscale spostando i profitti dove più convinene da questo punto di vista, in seguito ad una spinta proveniente dal governo motivata dall'enorme buco creato nelle casse dello Stato dalla crisi susseguita alla pandemia ancora in corso. (segue) (Rel)