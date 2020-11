Regno Unito: governo vuole prendere di mira elusione fiscale di grandi compagnie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia delle entrate ha reso noto questo mese che potrebbe richiedere a circa 2 mila compagnie multinazionali che operano nel Regno Unito di produrre 34,8 miliardi di sterline aggiuntivi in imposte (circa 38,8 miliardi di euro) relativamente all'anno fiscale 2019-2020, quasi 5 miliardi in più rispetto all'adeguamento richiesto lo scorso anno nello stesso periodo, pari a 29,9 miliardi di sterline. In una lettera inviata alle compagnie interessate, l'agenzia ha richiesto quanto esse fossero "fiduciose" che le proprie politiche di trasferimento dei profitti fossero appropriate, richiedendo che esse fornissero ulteriori informazioni in merito all'agenzia stessa entro 90 giorni dall'invio della lettera, facendo altrimenti fronte ad un accertamento. (Rel)