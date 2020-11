Regno Unito: Johnson in autoisolamento, sto bene e sono asintomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico, Boris Johnson, è “in buona salute e senza sintomi”. È stato lo stesso Johnson a scriverlo su Twitter dopo che ieri è stato riferito che il primo ministro si trova nuovamente in isolamento a causa di un contatto con una persona affetta da Covid. “Continuerò a guidare la nostra risposta al virus e i nostri piani per la ripresa”, ha scritto Johnson. Il premier britannico ha deciso di mettersi in isolamento dopo che il sistema di test e tracciamento dei malati di Covid del Sistema sanitario nazionale (Nhs) ha riportato il contatto fra Johnson e una persona positiva al coronavirus. Il premier britannico è già risultato positivo al Covid lo scorso 27 marzo ed è stato, seppur per un periodo breve di tempo, anche intubato a causa delle sue pessime condizioni di salute. (Rel)