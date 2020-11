Covid: Vaia (Spallanzani), mini-chiusure creano più assembramenti, si tenga tutto aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiudere o limitare gli spostamenti rischia di creare più assembramenti di quando non ci sono restrizioni. Lo ha detto il direttore sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in una intervista al Corriere della Sera. "Ho sempre sostenuto che bisogna tenere tutto aperto. Se si può andare in certi luoghi della socialità solo in certi orari e in certi giorni, il rischio reale è che si comprimano le presenze e si creino assembramenti. Così anziché migliorare la situazione, la si peggiora. Tutto va spalmato nel maggior arco temporale possibile". (Rer)