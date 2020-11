Cina: coronavirus, a Xiamen tracce del virus su carne congelata dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della città cinese di Xiamen, nella provincia del Fujian, hanno rilevato tracce di Covid-19 su una partita di 25 tonnellate di carne suina congelata importata dalla Francia. Secondo il Centro di controllo delle malattie locale la carne di maiale è entrata in Cina da Shanghai e nessuno dei lotti di carne congelata è stato utilizzato o è entrato nel mercato da quando è arrivato sabato 14 novembre in una cella frigorifera della città. Le autorità locali hanno risposto lanciando piani di emergenza, chiudendo la cella frigorifera delle carni suine, sigillando prontamente i prodotti, disinfettando e controllando lo stoccaggio e l'ambiente circostante. Inoltre, il personale correlato che lavora nel settore della catena del freddo è entrato in quarantena centralizzata per l'osservazione medica e il test dell'acido nucleico; le autorità hanno inoltre effettuato i test dei campioni provenienti dalla struttura di conservazione frigorifera e dall'ambiente circostante. In base ai risultati, tutto il personale e i campioni ambientali sono risultati negativi alla Covid-19. (segue) (Cip)