Cina: coronavirus, a Xiamen tracce del virus su carne congelata dalla Francia (2)

- La Cina ha intensificato le ispezioni sugli alimenti congelati importati per prevenire una recrudescenza di casi di coronavirus. Una nuova linea guida rilasciata dal ministero dei Trasporti richiede che le società di logistica, i porti e le sedi di trasporto nel settore alimentare della catena del freddo eseguano a fondo il lavoro di disinfezione. La città di Shanghai ha richiesto alle autorità locali competenti di effettuare test dell'acido nucleico e certificare la disinfezione degli alimenti della catena del freddo che entrano in città. Le autorità cittadine hanno affermato che a partire da oggi, 16 novembre, il cibo della catena del freddo importato da aree ad alto rischio dovrebbe entrare nei magazzini di ispezione del transito per il test dell'acido nucleico e la disinfezione dell'imballaggio esterno. (Cip)