Germania: incendio nella stazione Onkel Toms Huette della metro di Berlino

- Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato questa notte nella stazione di Onkel Toms Huette, lungo la linea della metropolitana di Berlino U3. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i vigili del fuoco sono ancora sul posto per domare le fiamme, ma l'incendio è “sotto controllo”. Le cause del rogo, che ha causato un ferito grave attualmente ricoverato in ospedale, sono ancora da chiarire. Vi sono anche tre intossicati dal fumo, di cui uno trasportato presso una clinica. La U3 è stata interrotta tra Breitenbachplatz e Krumme Lanke, con i treni sostituiti da autobus. (Geb)