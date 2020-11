Covid: Macron, ci sarà una "diplomazia del vaccino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarà una "diplomazia del vaccino" contro il coronavirus nella quale ognuno "vorrà sventolare la sua bandiera dicendo 'sono io che l'ho trovato'", per questo bisognerà rimanere "molto vigili" su questo tema. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un'intervista rilasciata al periodico "Le Grand Continent". Il presidente ha sottolineato in questo contesto l'importanza degli studi condotti a livello di governo e dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che "non hanno un conflitto di interessi". "Non dimentichiamo mai quello che abbiamo costruito: lo Stato è il garante dell'interesse generale", ha aggiunto il presidente. "La trattativa che stiamo conducendo con gli Stati e le imprese è un test molto buono di questo nuovo multilateralismo", ha aggiunto Macron. (Frp)