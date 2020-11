Cina: Camera commercio cinese Ue, firma Rcep è sviluppo "edificante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- la firma dell'Accordo di Partenariato economico regionale globale (Rcep) costituisce uno sviluppo "edificante" nel contesto della recessione globale causata dalla pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato ieri, 15 novembre, Zhou Lihong, presidente della Camera di commercio cinese presso l'Unione europea (Ccceu). "La conclusione di questo accordo offre un esempio edificante di cooperazione economica internazionale, che è stata influenzata da protezionismo e unilateralismo; e ha anche infuso fiducia per stimolare la ripresa economica globale colpita dalla recessione. In questo momento, la Cina e l'Ue stanno correndo verso la fine dei negoziati del trattato bilaterale sugli investimenti (Bit) entro la fine di quest'anno. Attendiamo con impazienza la conclusione di questo accordo tanto atteso", ha detto Zhou. "Ci aspettiamo inoltre di inserire quanto prima i colloqui bilaterali di libero scambio nell'agenda ufficiale, che potrebbe quindi offrire un solido quadro di liberalizzazione e facilitazione del commercio e degli investimenti nei due principali mercati composti da 1,9 miliardi di consumatori", ha aggiunto. Con sede a Bruxelles, la Ccceu è stata fondata nel 2018 da un gruppo di imprese cinesi operanti nell'Unione europea. Rappresenta circa mille aziende cinesi in numerosi settori, come finanza, energia, trasporti, produzione, tecnologie dell'informazione e intelligenza artificiale.