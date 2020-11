Tunisia: Ennahda, 24 membri si ritirano dalla riunione del Consiglio della shura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La frattura all’interno del movimento islamico tunisino di Ennahda, partito di maggioranza relativa, si è resa evidente ieri nella 44esima sessione del Consiglio della Shura. Un totale di 24 membri su 111, infatti, si sono ritirati dai lavori tenuti in videoconferenza in segno di protesta contro l’ordine del giorno. I membri dissidenti del partito, guidati da Samir Dilou, chiedevano di introdurre gli argomenti della situazione sanitaria in relazione al Covid-19; delle bozze della Legge finanziaria complementare 2020 e della Legge di bilancio per l'anno fiscale 2021; della situazione dei “movimenti interni” al partito e delle principali controversie politiche. Dopo l'apertura dei lavori, spiega l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, è stata effettuata una valutazione fino a tarda sera della posizione del capo del movimento, Rached Ghannouchi, e della situazione generale del Paese, soprattutto sul piano politico ed economico.(Tut)