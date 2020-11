Nuova Zelanda-Cina: premier Arden, nessun prodotto a base di carne è stato esportato contaminato dal coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun prodotto a base di carne è stato esportato dal paese contaminato dalla Covid-19. Lo ha assicurato oggi il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, dopo che le autorità cinesi hanno dichiarato di aver rilevato il coronavirus su prodotti a base di carne congelata esportati dal Paese dell'Oceania. La città cinese di Jinan ha fatto sapere durante il fine settimana di aver trovato tracce di coronavirus in carne di manzo e trippa e sulla confezione dei prodotti, provenienti da Brasile, Bolivia e Nuova Zelanda, mentre altri due capoluoghi di provincia hanno rilevato il virus su confezioni di carne di maiale dall'Argentina. In una conferenza stampa Ardern ha riferito che la Nuova Zelanda è stata informata dei test positivi effettuati su confezioni di prodotti a base di carne provenienti dall'Argentina e che alcuni prodotti provenienti dalla Nuova Zelanda si trovavano nella stessa cella frigorifera. "Non ci è stato comunicato che i prodotti neozelandesi stessi fossero risultati positivi al Covid-19. Questo è incredibilmente importante per la Nuova Zelanda. Riteniamo che i nostri prodotti non vengano esportati con tracce di Covid", ha aggiunto. La Nuova Zelanda ha contrastato con successo la pandemia e attualmente ha solo 58 casi positivi, tutti in strutture di isolamento. Ardern ha detto che le autorità stanno cercando di ottenere ulteriori informazioni dalla Cina, il principale acquirente di carne bovina al mondo, ma finora non ci sono stati chiarimenti ufficiali. (Cip)