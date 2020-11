Ruby Ter: rinviato a 30/11 processo per indisposizione giudice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato rinviato al prossimo 30 novembre il processo Ruby ter per l’indisposizione, a causa di motivi di salute, di un componente del collegio della settima sezione penale del Tribunale di Milano. La prossima udienza del dibattimento, in cui sono imputati a vario titolo per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza Berlusconi e altre 28 persone, si svolgerà in una delle due aule allestite nei padiglioni della FieraMilanocity per consentire il rispetto delle norme sul distanziamento contro la diffusione del Covid-19. Il presidente del collegio Marco Tremolada, in accordo con le parti, ha inoltre già calendarizzato un’altra udienza che si terrà il 21 dicembre sempre negli spazi del polo fieristico. (Rem)