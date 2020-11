Terrorismo: l'Algeria ha posto le condizioni per accogliere persone radicalizzate dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità algerine hanno annunciato la possibilità di ricevere emigrati dalla Francia a condizione che siano veramente di nazionalità algerina. E 'quanto ha rivelato il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, in un'intervista alla stampa locale. “L'Algeria è un grande Paese che mi è molto caro. Mi hanno detto chiaramente che i cittadini che erano sotto la loro responsabilità sarebbero stati ripresi a condizione che fossero veramente loro cittadini, il che è comprensibile. Inoltre, a seguito dei miei vari viaggi, ci sono già state diverse espulsioni". Il ministro dell'Interno francese ha detto che il suo viaggio della settimana scorsa ad Algeri è servito per combattere il terrorismo, per riportare gli stranieri illegali nei loro paesi d'origine, soprattutto se radicalizzati. (Ala)