Elezioni Usa: Pennsylvania, campagna Trump ridimensiona la propria offensiva legale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova causa si concentra soltanto sui vantaggi che sarebbero stati selettivamente concessi alle contee saldamente democratiche, cui sarebbe stato consentito di correggere le schede contenenti dati errati o mancanti, anziché invalidarle. La squadra legale del presidente intende superare in questo modo una mozione presentata proprio da Boockvar, che aveva presentato una mozione per invalidare precedente causa legale a suo carico. “La mozione del difensore per archiviare il caso può esser risolta facilmente: tale richiesta è ora nulla, perché i querelanti hanno emendato la loro denuncia”, recita la documentazione presentata dagli avvocati di Trump. Secondo la “Washington Post”, però, ridurre la causa ai soli casi di presunta discriminazione ai danni degli elettori conservatori rischia di tradursi in una ammissione di sconfitta: è possibile infatti che i giudici stabiliscano di non esaminare il caso, argomentando che le irregolarità contestate non basterebbero da sole a ribaltare l’esito dell’elezione. (Nys)