Giappone: pil in forte ripresa nel terzo trimestre, ma i fondamentali restano deboli (2)

- Il prodotto interno lordo del Giappone subirà una contrazione del 5,5 per cento nel 2020: è la proiezione formulata dalla Banca del Giappone (Boj) nel suo ultimo rapporto trimestrale, che segue la decisione della banca centrale di mantenere invariata le linee della sua politica ultra-espansiva. La previsione formulata dalla Boj segna un peggioramento rispetto a quella contenuta nel precedente rapporto trimestrale, che prevedeva per la terza economia mondiale una contrazione del 4,7 per cento. La banca prevede anche un calo dell’inflazione al consumo dello 0,6 per cento. Il rapporto giustifica la correzione al ribasso citando il ritardo nella ripresa della domanda di servizi, ma esprime anche maggiore ottimismo per il prossimo anno fiscale, durante il quale l’economia giapponese potrebbe conseguire una crescita del 3,6 per cento. (segue) (Git)