Siria: morto ministro degli Esteri Walid Moallem

- La presidenza del consiglio dei ministri e il ministero degli Esteri della Siria hanno annunciato questa notte la morte del capo della diplomazia e vicepremier di Damasco, Walid Moallem. Le cause della morte non sono state rese note. Nato nel 1941 a Damasco, Moallem si era laureato in economia al Cairo nel 1963. Dopo una lunga carriera nella diplomazia siriana, durante la quale è stato fra l’altro ambasciatore negli Stati Uniti (1990-1999), Moallem è stato nominato viceministro degli Esteri nel 2000, ministro degli Esteri nel 2006 e vicepremier e ministro degli Esteri e degli Espatriati nel 2012. (Res)