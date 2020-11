Imprese: Seul pronta a iniettare 722 milioni di dollari in Korean Air

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud si appresta a stanziare un contributo di 800 miliardi di won (circa 722 milioni di dollari) per risanare le finanze delle due maggiori compagnie aeree del paese, Korean Air Lines (Kal) e Asiana, e consentirne la fusione, necessaria a sopravvivere alle drammatiche ricadute della pandemia di coronavirus sul settore globale del trasporto aereo civile. La Banca coreana di sviluppo (Kdb) ha annunciato l’investimento oggi, 16 novembre: gli 800 miliardi di won andranno a Hanjin Kal, la holding di Kal, per tramite l’acquisto di azioni di nuova emissione dell’azienda. Korean Air utilizzerà a sua volta il denaro raccolto tramite l’emissione azionaria per acquistare azioni di Asiana, ed assumere così il controllo della compagnia rivale. “Ci siamo resi conto che senza una ristrutturazione dell’industria dell’aviazione, non sarebbe stato possibile garantire la sopravvivenza delle compagnie di bandiera, anche dopo la fine della pandemia”, recita una nota della Kdb. “L’accordo consentirà alla nuova compagnia aerea integrata di emergere come una delle dieci maggiori compagnie aeree del Globo”. (Git)