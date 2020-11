Usa: coronavirus, nuove restrizioni negli Stati di Michigan e Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Usa di Washington e Michigan hanno imposto nuove e severe restrizioni agli assembramenti e alle occasioni di contatto sociale, incluso il divieto per i ristoranti di servire clienti all’aperto, nell’ambito delle misure tese a contenere la pandemia di coronavirus. L’annuncio delle nuove misure, dato ieri, 15 novembre, giunge in contemporanea col raggiungimento della soglia di 11 milioni di contagiati negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia; la scorsa settimana, in particolare, ha registrato un ulteriore record di casi: quasi un milione in appena sette giorni. La governatrice democratica del Michigan, oggetto di dure contestazioni da mesi per il blocco quasi totale imposto al suo Stato, ha affermato che senza le nuove restrizioni nello Stato potrebbero verificarsi “un migliaio di decessi per Covid a settimana”. (Nys)