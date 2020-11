Perù: parlamento non elegge nuovo presidente Repubblica, oggi nuovo voto per uscire da stallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la situazione di stallo istituzionale in Perù, paese da ieri senza un presidente della Repubblica. Il parlamento non ha trovato il consenso per eleggere il nuovo leader, cui secondo Costituzione sarebbe andata la presidenza del paese dopo le dimissioni "irrevocabili" presentate ieri da Manuel Merino de Lama. L'unica candidatura presentata, quella di Rocio Silva Santisteban - portavoce del Fronte ampio, coalizione che riunisce diverse forze della sinistra peruviana - è stata respinta con 42 voti a favore, 52 contrari e un astenuto. Chiusa senza successo la seduta di domenica, l'Aula riprenderà la discussione alle 14 ore locali di oggi, il tardo pomeriggio in Italia. Al momento, l'unica candidatura alla presidenza è quella di Francisco Sagasti, leader del conservatore Partido morado (Partito viola). Merino de Lama si era dimesso poco dopo la conferma della morte di due giovani nel corso delle proteste che da ore attraversano il paese contro la destituzione del presidente Martin Vizcarra, sfiduciato per un presunto caso di corruzione. (segue) (Brb)